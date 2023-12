Gratarola, mascherine? indicate per i fragili in ospedali e rsa

"Credo che l'uso della mascherina in giro sarebbe una norma esagerata mentre penso che l'utilizzo nei luoghi affollati, nelle Rsa piuttosto che negli ospedali dove c'è una concentrazione di pazienti fragili o perché malati o molto anziani, può essere una misura indicata". A dirlo, a margine della presentazione della campagna "Prenoto Prevengo", l'assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola che ha invitato, ancora una volta le persone anziane e fragili ad aderire alla campagna di vaccinazione.

"Siamo una popolazione che non ha memoria perché abbiamo già dimenticato quanto avvenuto nel 2022 e pensiamo che questa cosa si ha alle spalle - ha spiegato -. Il virus non è superato, e lo prova la recrudescenza che ha portato a 350 ricoverati di cui una dozzina in terapia intensiva che, anche se sono numeri lontani dalla grande pandemia, perché il virus è mutato, ci devono far riflettere. Soprattutto gli anziani e i fragili, quindi, devono avvicinarsi con maggiore intensità alla campagna vaccinale Covid, così come a quella influenzale, perché insieme possono anche mietere vittime".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA