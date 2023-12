Gaslininsieme, 2 milioni di donazioni nel primo anno di vita

Festa per il primo anno di attività di Gaslininsieme, la fondazione dell'Istituto G. Gaslini dedicata al fundraising. A oggi l'ente del Terzo settore conta 20 soci sostenitori e 60 soci partecipanti: in pochi mesi ha raccolto circa 2 milioni di donazioni in denaro, ha gestito oltre 50 eventi di raccolta fondi, progettati da organizzazioni o privati a sostegno dell'ospedale, nonché gestito iniziative di personal fundraising come liste nozze e campagne di crowdfunding. Gaslininsieme ha inoltre ricevuto importanti donazioni da parte di Leonardo ed Esselunga e ha ottenuto il patrocinio dell'Ordine nazionale dei Notai per l'avvio della campagna lasciti e donazioni in memoria.

"Oggi festeggiamo il primo compleanno e a fine mese completeremo la prima fase del progetto. Sulla base del solido lavoro fin qui svolto - ha detto il presidente Edoardo Garrone - ora prende avvio una nuova fase che verrà diretta da un nuovo manager che presenteremo a breve".

"La missione di Gaslininsieme non è solo quella di raccogliere e ricevere fondi ma anche quella di organizzarli e destinarli a progetti finalizzati per l'Ospedale - ha spiegato Renato Botti, direttore generale dell'Istituto G. Gaslini -. Le aree progettuali più importanti sono il supporto per la realizzazione del "Nuovo Gaslini", l'ampliamento della Neuropsichiatria infantile, lo sviluppo tecnologico (più di dieci importanti macchinari sono già stati donati a diversi reparti del Gaslini) e in particolare la Telemedicina. Inoltre l'accoglienza per le famiglie dei nostri piccoli pazienti, l'umanizzazione dei luoghi della cura e, naturalmente, la ricerca. Attraverso la nostra fondazione per il fundraising vogliamo contribuire anche al consolidamento del cosiddetto 'Sistema Gaslini' renderlo sempre più stabile, integrato e duraturo, favorendo la collaborazione e il potenziamento reciproco tra Ospedale pediatrico, Fondazione Gerolamo Gaslini, Gaslininsieme e Gaslini Academy. Ricordiamo inoltre che Gaslininsieme nasce anche per migliorare la già importante collaborazione con le nostre 60 Associazioni di volontariato accreditate".



