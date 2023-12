Croce d'oro di San Giorgio al tenore genovese Francesco Meli

Sarà Francesco Meli, tenore genovese e direttore artistico dell'Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Carlo Felice, a ricevere la Croce d'oro di San Giorgio, la massima onorificenza della Regione Liguria destinata a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale. Francesco Meli, che ieri ha incontrato nel Palazzo della Regione Liguria il presidente e assessore alla Cultura Giovanni Toti, è stato uno dei protagonisti principali dell'opera verdiana Don Carlo, incantando alla prima della Scala di Milano.

"La Croce d'oro di San Giorgio a Francesco Meli - ha detto il presidente Toti - è il giusto tributo ad uno tra i cantanti lirici più celebrati in tutto il mondo, di immensa caratura artistica, che a ogni ruolo si conferma il più grande tenore verdiano di questo secolo e siamo felici che la cultura ligure, dopo aver conferito i primi tre primi al cantautore Gino Paoli e agli attori Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi, sia sempre più una protagonista assoluta nel panorama internazionale".

"Sono felicissimo e onorato - conclude Francesco Meli - anche perché si tratta di un premio inaspettato, a coronamento di una carriera iniziata oltre venti anni fa. Ringrazio il presidente Toti e Regione Liguria per avermi scelto e considerato degno di questa onorificenza, per me è un privilegio essere ambasciatore di Genova e della Liguria nel mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA