Botteghe e locali storici, dieci nuove attività nell'Albo

Sono 10 le attività commerciali che entrano nello speciale Albo delle botteghe storiche e locali di tradizione del Comune di Genova. Lo ha deciso l'apposita commissione di cui fa parte Comune di Genova, Camera di Commercio, segretariato ligure del Ministero della cultura e le Soprintendenze, le associazioni di categoria del commercio (Ascom, Confesercenti) e artigianato (Cna e Confartigianato). Le nuove Botteghe storiche sono sei e quattro i nuovi ingressi tra i locali di tradizione.

"Diamo il benvenuto a queste imprese che da anni animano il nostro tessuto commerciale e che sono entrate nel cuore e nelle abitudini degli acquisti di tantissimi genovesi, generazione dopo generazione - ha detto l'assessore a Commercio, Artigianato e Tradizioni Paola Bordilli -. Anno dopo anno il circuito delle Botteghe storiche e Locali di tradizione si allarga a molte e diverse zone della nostra città a dimostrazione che queste imprese sono l'espressione della policentricità che contraddistingue la Grande Genova".

"Con questa nuova tornata di iscrizioni all'Albo la mappa delle botteghe storiche e dei locali di tradizione di infittisce nel centro storico e si estende a Levante, verso i quartieri ottocenteschi - spiega il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia - È un segnale di quanto questo piccolo esercito di strenui difensori della tradizione e del patrimonio locale sia diffuso e radicato in tutta la città, che ci spinge ad andare avanti nella loro valorizzazione e a mettere in calendario i prossimi sopralluoghi già a gennaio".

Salgono quindi a 63 le botteghe storiche e 28 i locali di tradizione per un totale di 91 imprese riconosciute nell'Albo.

Genova è la città italiana che ha il maggior numero di botteghe storiche ancora funzionanti nel proprio tessuto cittadino e riconosciute ufficialmente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA