Alla Spezia gli Assoluti d'atletica 2024

I Campionati assoluti di atletica leggera si terranno alla Spezia nel giugno prossimo. Lo ha annunciato il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. È di oggi infatti la decisione della Fidal di scegliere come sede La Spezia. Gli assoluti i terranno al Centro Sportivo 'A. Montagna' che nei prossimi mesi sarà oggetto di lavori propedeutici allo svolgimento della manifestazione e che renderanno l'infrastruttura all'avanguardia "E' un'ottima notizia per la nostra città - ha detto il sindaco Peracchini - di cui siamo molto orgogliosi e che avrà un impatto positivo sull'economia cittadina considerato il vasto pubblico proveniente da tutto il mondo e un'occasione per assistere ad imprese atletiche straordinarie di grandi atleti".





