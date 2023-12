Al Parco del Memoriale anche la Casa delle famiglie e il Museo

La giunta comunale ha approvato il progetto di allestimento della Casa delle famiglie e del Museo all'interno del Memoriale di Ponte Morandi.

Il progetto consiste in un percorso che accompagnerà il visitatore attraverso cinque stanze tematiche con contenuti video, immagini e testi.

Il costo dell'allestimento sarà di oltre 770.000 euro e comprenderà anche la progettazione multimediale e il reperimento dei relativi contenuti, che sono in fase di definizione. "La Casa delle famiglie e il relativo Museo sono tra le opere più attese dai familiari delle Vittime con cui continuiamo a lavorare per il completamento del parco - ha spiegato il vicesindaco Piciocchi - proprio per ascoltare i desiderata dei familiari e tradurli nel concreto, sarà costituito un comitato scientifico a cui affidare la definizione dei contenuti scientifici, didattici, nonché della progettazione multimediale che saranno a base dell'esposizione".

A comporre il comitato scientifico sarà il Comune di Genova, con funzioni di coordinamento, e il Comitato delle Famiglie delle Vittime, eventualmente supportati da figure esperte nella realizzazione di allestimenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA