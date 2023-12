Spezia, D'Angelo 'domani vediamo se testa è sbloccata'

"Difficile dire se la vittoria di Ascoli ci ha sbloccato mentalmente, lo vedremo domani contro il Bari". L'allenatore dello Spezia Luca D'Angelo prova a battere il ferro finché è caldo. La scorsa settimana ha trovato la prima rocambolesca vittoria da quando allena lo Spezia. Un successo importante in casa di una diretta concorrente agganciata in classifica grazie alla rete del rientrante Hristov nei minuti finali. "Dobbiamo guardare alla realtà, che ci dice che non siamo messi bene in classifica. I giocatori conoscono la situazione, si sono allenati con grande voglia e determinazione.

Proveremo a fare un bellissimo risultato. La partita sarà diversa rispetto ad Ascoli, domani affrontiamo una squadra molto tecnica che presumo ci darà modo di giocare in maniera diversa".

Recuperato del tutto Antonucci, che non era al massimo fino a qualche giorno fa, verso la conferma Verde, a segno dopo mesi, con Pio Esposito di punta. Buoni i segnali da Zurkowski, che si gioca una maglia da titolare. "Con il rientro di Reca, Elia probabilmente verrà schierato in altre posizioni, ma per me sta facendo bene. Confidiamo che anche domani possa fare una bellissima partita da terzino. In porta gioca Zoet. Le vittorie come le sconfitte sono sempre di squadra. Nessuno determina da solo il risultato in queste categorie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA