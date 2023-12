Snater conferma sciopero, in forse la prima di Edith a Genova

Dopo il Werther, rischia di saltare anche la prima di Edith, l'opera di Maurizio Fabrizio al suo debutto assoluto al Carlo Felice di Genova domenica prossima. A mettere a rischio lo spettacolo la decisione del sindacato Snater che in una nota indirizzata alla sovrintendenza del Teatro genovese ha ribadito lo sciopero dichiarato il 4 novembre scorso su tutte le prime recite del cartellone.

La presa di posizione del sindacato è in relazione con la lunghissima vacanza contrattuale a livello nazionale. A questo punto occorrerà vedere come reagiranno le altre sigle sindacali.

La prima di Werther saltò per la dichiarazione di sciopero, oltre che dello Snater, anche della Fials.



