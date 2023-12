Pezzo di marmo pericolante in tribunale, intervento vigili fuoco

Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio in Tribunale a Genova per un pezzo di marmo pericolante in una delle colonne del porticato dell'atrio. I pompieri hanno rimosso la lastra e interdetto la zona che si trova a ridosso della tensostruttura dove si celebra il processo per il crollo del ponte Morandi e altri importanti procedimenti.

Già da oggi al tendone si accede solo dall'altro lato per motivi di sicurezza.

"C'era il rischio che la colonna si sfogliasse - ha spiegato il dirigente amministrativo del Tribunale Claudio Camanini - e prima che cadesse abbiamo chiamato i vigili del fuoco. Abbiamo già mandato una lettera al ministero per chiedere di finanziare l'intervento di restauro di tutto il porticato e a gennaio dovrebbe partire la messa in sicurezza".

E' stata anche avvisata la Sovrintendenza perché il palazzo è vincolato e gli interventi devono rispettare determinate prescrizioni. Già negli anni passati erano state messe alcune reti per contenere i detriti e una colonna era stata "ingabbiata" per evitare che si spaccasse. "Adesso è arrivato il momento di un intervento più importante" ha concluso Camanini.





