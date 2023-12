Montaresi a Casablanca illustra progetti porti Spezia e Carrara

ll segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale, Federica Montaresi ha partecipato a Casablanca al convegno "Digital Transformation, Innovation and Cooperation. What are the challenges and opportunities for Mediterranean ports?", in collaborazione con Med Ports Association composta attualmente da venti autorità portuali dell'area mediterranea e dalle associazioni dei porti della Spagna, Tunisia e Algeria, e dall'Agence Nationale des Ports.

Montaresi ha illustrato i nuovi progetti che riguardano i porti della Spezia e Marina di Carrara, come quello dedicato al trasporto ferroviario e all' intermodalità tra i porti, scali e corridoi logistici. Sono stati anche trattati i temi riguardanti l'applicazione della tecnologia blockchain sia nella Pubblica Amministrazione che nel settore portuale, l'interconnessione 5G delle infrastrutture portuali e i loro dispositivi di controllo e l'applicazione dell'utilizzo dei droni nel settore portuale.

Montaresi, spiega una nota, ha presentato nell'occasione anche il progetto europeo Fenix per la creazione di un corridoio logistico internazionale tra i due scali, quello della Spezia e quello di Casablanca. Il progetto pilota ha già permesso di sperimentare gli strumenti innovativi relativi al corridoio logistico digitalizzato che permette lo scambio dati tra i sistemi di AdSP e il Port Community System del Porto di Casablanca, Portnet, grazie anche alla collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, grazie all'impiego di tecnologia IoT è stato possibile scambiare alcuni dati relativi al e-seal e il Manifesto in Import già dalla partenza della nave dalla Spezia e resi subito visibili agli attori del corridoio logistico internazionale tra Italia e Marocco. L'iniziativa coinvolge il Terminal del Golfo - TDG (Tarros Group), il terminal di Casablanca e Tarros Maroc, e punta a semplificare e integrare i flussi informativi e ad armonizzare e digitalizzare progressivamente i flussi documentali tra i diversi attori.



