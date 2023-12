M5s, bilancio Regione sbagliato, liguri stanchi fuffa mediatica

"Il bilancio regionale che ci apprestiamo a discutere e votare va ancora una volta nella direzione sbagliata: è l'ennesima, ostinata manovra costruita intorno alle esigenze del presidente e della sua maggioranza e non certo intorno ai bisogni reali e tangibili dei liguri". Lo affermano in una nota il capogruppo regionale del M5s Fabio Tosi con il collega Paolo Ugolini. "Un bilancio che distrae ancora una volta somme ingenti, milionarie e francamente imbarazzanti per una regione come la nostra, per destinarle alla comunicazione del Governatore, il quale forse si è dimenticato che il suo mondo (e a maggior ragione quello dei liguri) non dovrebbe più gravitare intorno agli studi e agli interessi di Cologno Monzese - aggiungono -. Qualcuno dica a Toti che i cittadini della Liguria sono stanchi di aspettare e non sanno più cosa farsene della fuffa mediatica. È inaccettabile che i liguri paghino di tasca propria la macchina propagandistica di chi si ostina a spacciare per vera una realtà diversa da quella che la maggior parte di loro vive sulla propria pelle".

"Nonostante le promesse e le misure introdotte, le criticità del comparto sanitario continuano a gridare vendetta - denunciano ancora i Cinquestelle -. Difficile credere che i 50 milioni stanziati per l'abbattimento delle liste di attesa riescano a far superare l'impasse che sbarra ai cittadini l'accesso alle cure: nonostante nel 2021 e nel 2022 siano stati stanziati 64 milioni per la riduzione delle liste alla fine ne sono stati spesi solamente 40 e le liste di attesa non sono mai state ridotte. E a questo non invidiabile risultato siamo arrivati nonostante l'introduzione della "famosa" Struttura di missione, che tra i propri obiettivi aveva anche l'abbattimento delle liste. Risultati alla mano, è stato l'ennesimo poltronificio pagato dai cittadini: alla scadenza naturale fissata per i primi mesi del 2024, auspichiamo che l'esperienza sia definitivamente archiviata".



