Il regista Forestieri premiato al Ponente Film Festival

È stato consegnato al regista e sceneggiatore romano Maurizio Forestieri il premio speciale 'Corti dal Mondo' del Ponente International Film Festival di Bordighera. Due i corti che ha presentato: 'Hanukkah - La festa delle luci' (Italia, 2019, 15'), ambientato nel Ghetto di Roma dopo il rastrellamento degli ebrei, prodotto da Rai Kids e dalla Graphilm Entertainment di Roma, e 'The case - La custodia' (Italia, 2021, 40'), racconto di viaggio di un ragazzo che fugge da un paese in guerra, anche questo prodotto dallo studio di animazione Graphilm Entertainment con Rai Ragazzi, il sostegno del ministero della Cultura, di Unicef e dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar).

"A Maurizio Forestieri, maestro dell'animazione e divulgatore di bellezza e cultura - si legge nelle motivazioni del premio - per le sue favole sensibili e accurate in cui si fondono realtà e fantasia, delicatezza e impegno sociale".



