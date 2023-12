Giorgia, 'una sorpresa la co-conduzione a Sanremo, sono onorata'

Dalla co-conduzione di Sanremo "non so cosa aspettarmi, è già una sorpresa farla, sono onorata, emozionata". Parola di Giorgia, che Amadeus ha voluto accanto a sé al festival 2024 nella serata di mercoledì 7 febbraio.

Veterana dell'Ariston, Giorgia aveva 23 anni nel 1995, quando trionfò con Come Saprei: "Ero veramente una ragazzina inconsapevole - ammette l'artista, intervistata dal Tg1 - non mi rendevo minimamente conto di cosa stava accadendo: troppe emozioni per essere vissute appieno a quell'età". In quella edizione in gara c'era anche Lorella Cuccarini, che Giorgia ritroverà ora tra le co-conduttrici: "Lorella non è umana, è bionica, fa tutto alla perfezione e con il sorriso, è un modello". Quanto a Fiorello e Amadeus, "Fiore è meraviglioso, è geniale in ogni momento. Amadeus ha una solidità solidità che nel mio caso è una grande rassicurazione".

La canzone preferita del festival? "Così, all'improvviso...

direi Terra promessa" di Eros Ramazzotti, risponde Giorgia. E il momento più temuto quando si accenderanno i riflettori? "A parte le scale... è fatta: le scale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA