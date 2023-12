Calcio: Genoa, contro la Juve out Retegui ma c'è Malinovskyi

Dopo le parole di Gilardino che aveva annunciato un Retegui "al 90% assente domani contro la Juventus" è arrivata la conferma anche dal campo. Durante la sessione del pomeriggio l'attaccante italoargentino infatti ha sostenuto una seduta differenziata assieme all'altro infortunato e sicuro assente Kevin Strootman.

Il resto della squadra ha seguito una seduta prevalentemente di natura tattica con partitella finale a campo lungo. Contro i bianconeri in un Luigi Ferraris tutto esaurito, Gilardino ritroverà comunque Ruslan Malinovskyi assente a Monza per squalifica ed è pronto a rilanciare dal primo minuto Bani in difesa dopo lo stop forzato per noie muscolari nelle ultime tre sfide.



