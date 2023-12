Bankitalia e Comune Genova 'insegnano' difesa bilancio familiare

Dal prossimo gennaio la sede di Genova della Banca d'Italia, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Genova, offrirà presso la propria filiale di via Dante 3 il corso gratuito di educazione finanziaria 'Difendi il tuo bilancio familiare' illustrato stamani nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi dell'assessore a sviluppo economico, lavoro e urbanistica Mario Mascia e dall'assessore ad avvocatura, servizi sociali e famiglia Lorenza Rosso. Il progetto è stato presentato dalla direttrice della sede di Genova della Banca d'Italia Daniela Palumbo e da Alessandro Fabbrini che della stessa sede è il referente per l'educazione finanziaria. Il ciclo di quattro incontri, della durata di circa un'ora e mezza ciascuno, è rivolto a tutta la cittadinanza ed in particolare alle persone più vulnerabili per condizioni reddituali o di indebitamento.

L'iniziativa si rivolge anche alle associazioni del Terzo settore e sarà un'occasione in cui gli operatori e i volontari potranno arricchire il proprio già ricco bagaglio di conoscenze ed esperienze per condividerlo poi con altre persone diffondendo la conoscenza di utili pratiche gestionali. Il primo appuntamento, "La moneta e gli altri mezzi di pagamento", è in calendario martedì 16 gennaio alle ore 15 e la propria partecipazione si potrà comunicare scrivendo una e-mail all'indirizzo edufin.genova@bancaditalia.it. "Un'adeguata educazione finanziaria aiuta le persone a sviluppare competenze fondamentali nella gestione del credito e nella pianificazione del proprio bilancio anche domestico attraverso risparmi ed investimenti consapevoli utili alla programmazione del futuro, inclusa la preparazione alla pensione - ha detto Mascia -. Si tratta di insegnamenti il cui valore non va sottostimato, soprattutto in questo periodo storico nel quale i temi legati alle finanze personali e alla gestione del denaro sono più che mai essenziali anche per promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle modalità per proteggersi da truffe e frodi".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA