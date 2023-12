Avvocato della Corte Ue sollecita interventi per l'ex Ilva

In base alle direttive Ue, un impianto industriale non può essere autorizzato se causa eccessivi danni alla salute e solo in circostanze particolari è possibile un differimento delle misure per la riduzione dell'impatto ambientale. Sono le conclusioni dell'avvocato generale della Corte Ue Juliane Kokott nel caso dell'ex Ilva. E' stato il Tribunale di Milano a chiedere l'intervento della Corte per una valutazione del caso alla luce della direttiva Ue sulle emissioni industriali. Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la decisione finale della Corte Ue.





