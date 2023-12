Truffa del finto incidente, fermato napoletano di 53 anni

Un uomo di 53 anni, residente a Napoli, è stato fermato dai carabinieri di Imperia perché ritenuto l'autore di decine di tentativi di truffa ad anziani nella provincia. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire, nascosto nel baule, un involucro di cellophane bianco contenente 4.100 euro in contanti e preziosi per un valore stimato di circa 15mila euro, il tutto probabile provento delle truffe perpetrate nei giorni scorsi. L'uomo, che non risulta esercitare alcuna regolare attività lavorativa, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi in tutta Italia, dovrà rispondere di truffa continuata con l'aggravante di aver commesso il reato ai danni di anziani. Inoltre, sono in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali complici di cui si sarebbe avvalso per individuare e contattare telefonicamente le potenziali vittime sul territorio. Negli ultimi due giorni, sono state diverse decine le chiamate giunte al numero di emergenza 112, quasi tutte da parte di anziani, che hanno segnalato di essere stati contattati da sedicenti marescialli dei carabinieri, poliziotti o avvocati che riferivano di un problema a seguito del quale un familiare era stato arrestato e che per liberarlo era necessario versare, a titolo di "cauzione", una ingente somma di denaro. In due circostanze, però, il raggiro ha funzionato e, tra ieri e l'altro ieri, due anziane di Bordighera e Sanremo, temendo per i propri figli, hanno consegnato a un finto maresciallo, che si era presentato alla porta, tutto il denaro e i preziosi che avevano in casa. Nel tardo pomeriggio di ieri un'indagine dei carabinieri di Sanremo e Imperia ha permesso di individuare a Diano Marina l'auto, una Renault grigia, con la quale il finto sottufficiale si era subito allontanato dopo la truffa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA