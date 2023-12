Toti, manovra di bilancio imponente da oltre 7mld per la Liguria

"La Regione Liguria varerà una manovra di bilancio imponente da oltre 7 miliardi è improntata al sostegno alla crescita, alla competitività, al merito e a chi ha più bisogno, con maggiore equità sociale e più aiuti alle famiglie. Perciò c'è da restare basiti a leggere i buoni consigli offerti da chi ha sempre dato il cattivo esempio, per citare un caso, nell'attenzione rivolta ai giovani e al lavoro".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde alle critiche del Partito Democratico.

"Sulle liste d'attesa in sanità il Pd finge di non sapere che investiremo 50 milioni di ulteriori cure ai cittadini aumentando le prestazioni sanitarie. - sottolinea Toti - Così pure viene da sorridere alla 'lezioncina' sull'aumento degli organici della sanità: abbiamo messo in campo il più grande concorso mai visto prima, con l'assunzione di circa 1.300 infermieri e circa 700 oss che hanno riassorbito anche i precari creati dalle precedenti Giunte di sinistra".

"Il Pd vorrebbe insegnare a chi ha portato la Liguria ad avere la più alta crescita occupazionale d'Italia? A chi ha visto i propri Its presi a modello a livello nazionale? - domanda provocatoriamente Toti - Non stupisce in fondo, visto che hanno anche il coraggio di criticare l'impegno sulle infrastrutture in una terra che, grazie al buongoverno di questa amministrazione, ha stupito il mondo dimostrando che in Italia le grandi opere si fanno presto e bene".

"Straparlano di porti, quando è in fase di realizzazione la nuova diga del porto di Genova e la Liguria è tornata a essere prima Regione italiana per transito di crocieristi. - continua - La Liguria è la Regione che investe di più pro capite in infrastrutture, molte delle quali hanno un valore nazionale".

"Per i trasporti è paradossale che i Dem propongano il biglietto unico integrato dopo non essere stati in grado di portarlo a termine in 20 anni di governo della Regione. - aggiunge - Noi lo realizzeremo e faremo partire da gennaio gli abbonamenti gratuiti per gli studenti under 19 e gli sconti per gli under 26 grazie al nuovo contratto di servizio tra Regione e Trenitalia".



