Tartaruga impigliata in una rete fantasma salvata a Genova

Una tartaruga Caretta caretta di 32 chilogrammi impigliata in una rete fantasma è stata soccorsa e trasferita all'Acquario di Genova dai piloti del porto del capoluogo ligure in servizio presso il bacino di Voltri-Prà.

L'animale è stato individuato dall'equipaggio della pilotina di servizio nelle acque portuali in evidente stato di difficoltà in quanto la testa e parte del corpo erano avvolte nella rete fantasma e altro materiale in essa intrappolato, tra cui bottiglie di plastica, che le hanno creato una profonda lacerazione al collo. Inoltre, si presentava senza la pinna anteriore destra, amputata probabilmente per un evento traumatico di origine antropica causato dallo scontro con l'elica di un'imbarcazione o dalla rete stessa che le ha fatto da laccio lacerando i tessuti.

Lo staff medico-scientifico dell'Acquario di Genova ha preso in cura l'esemplare ed ha effettuato tutti i controlli e gli esami diagnostici del caso. Le analisi hanno evidenziato un'infezione in corso, ma è stata esclusa la presenza di ami o corpi estranei.

Al momento la tartaruga, cui è stato dato il nome 'Silva' in omaggio al 'pilotino' Riccardo Da Silva che l'ha soccorsa, è ospitata in una delle vasche della struttura non visibili al pubblico dedicate all'attività di soccorso. Lo staff medico veterinario dell'acquario proseguirà nei prossimi giorni il monitoraggio del suo stato di salute.



