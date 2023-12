Scolmatore Bisagno, ad aprile arriva a Genova maxi-talpa da Cina

Sta terminando il collaudo e arriverà a Genova ad aprile dalla Cina la nuova talpa, con il logo di Regione Liguria, che sarà utilizzata nel cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno. A firmare, ad ottobre, il decreto di approvazione definitiva della variante migliorativa sul progetto dell'opera era stato il commissario straordinario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Siamo ormai alla fase finale del collaudo e appena verrà terminato, la talpa arriverà dalla Cina a Genova dopo una navigazione che durerà circa 50 giorni - si legge in una nota congiunta del presidente Toti e dell'assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone -. L'arrivo della talpa chiuderà un percorso tecnico molto particolare svolto nell'ultimo anno e mezzo e metterà tutti di fronte agli obblighi a cui vengono richiamati per cui ci aspettiamo, dopo la sua entrata in funzione, anche un'accelerazione nei lavori nel cantiere dello stesso scolmatore".



