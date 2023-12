Sanità: Università Genova, 6 infermieri su 10 sono in burnout

Sei infermieri su dieci negli ospedali italiani sono in 'burnout', una situazione di esaurimento delle energie psicofisiche che mette a rischio la qualità delle cure ai pazienti. Lo rileva lo studio dell'Università di Genova sul benessere dei professionisti, condotto in collaborazione con la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi).

Lo studio ha coinvolto un campione statisticamente valido di età media pari a 42 anni, il 73% di genere femminile, presenti nei reparti di degenza di 38 presìdi ospedalieri del Paese e si è svolto tra giugno 2022 e luglio 2023 con l'obiettivo di indagare le principali variabili che impattano sul benessere dei professionisti e la sicurezza delle cure.

Il 45,2% degli intervistati si dichiara "pronto a lasciare l'ospedale per l'insoddisfazione lavorativa dovuta a basse retribuzioni, mancanza di carriera e carenza di personale". Il 59% degli infermieri in servizio negli ospedali italiani è "molto stressato" e il 36% sente di "non avere il controllo sul proprio carico di lavoro". Il 47,3% si percepisce "privo di energia" e nel 40,2% dei casi si ravvisa "un esaurimento emotivo elevato". Il 45.4% ritiene che "l'impegno professionale non lasci abbastanza tempo per la propria vita personale e familiare". Alla domanda sulla possibilità di lasciare entro il prossimo anno l'ospedale a causa dell'insoddisfazione lavorativa, quasi la metà degli infermieri ha risposto in modo affermativo (45.2%). Gli infermieri che lavorano in ambito ospedaliero in Italia sono oltre 165mila.

"La sicurezza del paziente è garantita anche dalla stabilità degli staff di personale", sottolinea la coordinatrice dello studio e professore del dipartimento di scienze della salute Università di Genova Annamaria Bagnasco.

"Lo studio dimostra che quello dell'infermiere è un lavoro usurante e su questa linea la riforma delle pensioni nella manovra 2024 rappresenta un rischio", commenta la presidente della Fnopi Barbara Mangiacavalli.



