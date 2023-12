Sanità: ad Albenga la centrale unica del 118 nel Ponente

È l'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga (Savona) la sede individuata dal piano sociosanitario regionale per ospitare la centrale unica del 118 del Ponente Ligure. La strada che le Asl 1 imperiese e 2 savonese percorreranno sarà quella di ottimizzare le risorse in una centrale unica.

Secondo le aziende sanitarie la razionalizzazione non comporterà una riduzione del servizio di emergenza-urgenza per i cittadini, ma anzi un aumento dei mezzi di soccorso con una più efficace dislocazione sul territorio.

"Ci tengo a precisare che non ci sarà alcun impatto sulle funzioni sanitarie per l'utenza", ribadisce il direttore generale dell'Asl 1 Luca Filippo Maria Stucchi. Alle sue parole fanno eco quelle del commissario straordinario dell'Asl 2 Michele Orlando secondo cui "poter ospitare presso il quinto piano dell'ospedale di Albenga la centrale del 118, sarà un valore aggiunto per la continuità del servizio, perché l'edificio ha le più avanzate caratteristiche antisismiche e antincendio. Si conferma la necessita di integrare le professionalità presenti nelle aziende dell'area vasta come previsto dal Piano sociosanitario regionale".

Il gruppo di lavoro formato da esperti delle due Asl, proseguirà ora l'attività di studio e confronto, con le valutazioni tecnico-economiche ed operative per arrivare poi alla realizzazione della nuova centrale 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA