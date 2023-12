Rina, finalizzato l'ingresso del Fondo Italiano d'Investimento

È stato finalizzato l'ingresso del Fondo Italiano d'Investimento sgr nella compagine societaria di Rina. L'operazione prevede un'iniezione di capitali fino a 180 milioni di euro sotto forma di equity e una ripartizione delle quote che vede Registro Italiano Navale mantenere la maggioranza, Fondo Italiano d'Investimento e un pool di coinvestitori da esso guidati rilevare una quota di minoranza fino al 33% e il management aziendale partecipare al capitale con circa il 3,5%. Contestualmente, si è insediato il nuovo Cda di Rina che ha nominato Carlo Luzzatto amministratore delegato e direttore generale della società.

Ugo Salerno rimane in carica come presidente esecutivo con deleghe alla comunicazione e alle relazioni istituzionali. Il Cda di Rina è ora così composto da Nazareno Cerni, Aldo Di Bernardo, Gianpaolo Di Dio, Simonetta Di Pippo, Emanuele Grimaldi, Carlo Luzzatto, Roberto Martinoli, Paolo Pierantoni e Ugo Salerno.

I cambiamenti in Rina si inseriscono nel percorso di ulteriore crescita che l'azienda sta costruendo, focalizzato sull'evoluzione verso modelli di business e servizi sempre più basati sull'innovazione e sulla sostenibilità, oltre che sulla prospettiva di un accesso al mercato azionario nell'arco di 3/5 anni. "Siamo particolarmente felici e orgogliosi di poter contribuire attivamente a una fase di ulteriore crescita ed evoluzione di Rina", afferma Davide Bertone, amministratore delegato di Fondo Italiano d'Investimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA