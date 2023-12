Per Istat Liguria 'vivace' sul mercato del lavoro

"Ancora buone notizie per l'occupazione in Liguria. I dati Istat del terzo trimestre 2023 confermano infatti, così come per i mesi precedenti, la vivacità della Liguria nel mercato del lavoro. Nella nostra regione gli occupati aumentano di oltre 6mila unità - da 628.292 a 634.298 - rispetto allo stesso periodo del 2022. Un 1% di crescita che permette alla Liguria di continuare il suo percorso di sviluppo.

L'occupazione aumenta sia per gli uomini (+1,4%) che per le donne (+0,4%)". Questo il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ai dati Istat relativi all'occupazione nel terzo trimestre 2023.

"Un altro dato significativo che premia la politica occupazionale ligure è il calo della disoccupazione - aggiunge Toti -. Le persone senza lavoro scendono dalle 40.417 unità del terzo trimestre 2022 alle 37.988 unità dello stesso periodo dell'anno in corso. Parliamo del 6% in meno di disoccupati in Liguria.; Tra i settori trainanti emerge ;i;n particolare il terziario, che vede un aumento del 2,8%, ovvero più 14.033 unità. La crescita nella nostra Regione è costante ed è dovuta a una rinnovata spinta del sistema economico e agli investimenti in settori trainanti".

;"L;o stato di salute del mondo del lavoro in Liguria - ;a;ggiunge l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori - è ormai un fatto consolidato e i numer;i Istat lo dimostrano.; Con la giusta attenzione nei confronti del tema, come per esempio attraverso i rinnovati Centri per l'impiego, il futuro si prospetta roseo. Questo anche grazie alle misure messe in atto dalla Regione";.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA