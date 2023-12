Pd, dieci proposte per la manovra di bilancio di Regione Liguria

Alla vigilia della discussione sulla manovra di bilancio di Regione Liguria arrivano dal Pd dieci proposte dirette su temi specifici: sicurezza sul lavoro, psicologo di base, liste d'attesa, medici di base, formazione nuovi medici, giovani, emergenza casa, violenza contro le donne, trasporti e povertà. Saranno dieci emendamenti che il principale partito di opposizione porterà in aula con l'obiettivo "di capire se ci sarà la volontà di ascoltare" come ha spiegato il consigliere Ioculano.

"Abbiamo deciso di sfidare Toti su 10 temi che riguardano la salute, la sicurezza sul lavoro, i diritti e i giovani che sono i grandi assenti di questo bilancio-ha sottolineato il capogruppo Luca Garibaldi-. Non c'è una misura sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione, non c'è una misura per il rafforzamento di tutto quello che riguarda la qualità degli appalti. Anche per quanto riguarda la sanità ci sono tantissime carenze, penso ai medici di base. Penso ad esempio a tutta la parte della salute mentale: perché non sperimentare nella nostra regione, che è una delle regioni con più forme di ansia di depressione, una figura come uno psicologo di base che cominci a lavorare sul territorio? Ma non c'è nulla. E così per i giovani come ad esempio quelli di medicina che se ne vanno, allora perché non provare a fare una norma che attragga i talenti. Poi c'è pochissimo sulla parte dei diritti e nulla contro la povertà".

A risaltare ad esempio sottolineano i consiglieri del Pd durante una conferenza stampa, il fatto che ci siano a bilancio "più soldi per le prime visite di cani e gatti che per i centri antiviolenza, questi ultimi finanziati per 100mila euro. Le priorità di un presidente di regione dovrebbero essere diverse".

"E' una manovra che rigettiamo non per partito preso - ha spiegato il segretario regionale Natale - ma perché non dà risposte alle esigenze reali. Potremmo dire che è una manovra basta sulle brioche da dare al posto del pane".



