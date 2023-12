Natale, regalano quota della tredicesima a progetti benefici

Hanno deciso di regalare ogni anno una parte della loro tredicesima a progetti di solidarietà, tra cui uno per supportare le cure oncologiche all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova attraverso la realtà virtuale: è l'iniziativa benefica di Natale che vede protagonisti i lavoratori dell'azienda specializzata in servizi ambientali EcoEridania fondata a Genova nel 1988.

In tredici anni la 'Fondazione EcoEridania Insuperabili', sostenuta anche attraverso le quote delle mensilità natalizie extra donate dai dipendenti, ha investito oltre 3 milioni di euro in progetti di solidarietà, dal sociale alla ricerca scientifica, fino allo sport.

Tra le associazioni e le realtà storiche di solidarietà del territorio sostenute nel 2023 ci sono realtà come la Casa del Re, l'Associazione Gigi Ghirotti, il Centro Spilimbergo, la Fondazione Rava-Orfani Ponte Morandi, la Farmacia per i Bambini e il S.A.P.R.E. (Run For Emma).

Quest'anno un progetto porterà la realtà virtuale a supporto delle terapie tradizionali durante le cure oncologiche pediatriche all'ospedale Gaslini, il progetto si concretizzerà nell'acquisto di 10 visori e nella formazione professionale specifica di 20 tra medici specialisti e specializzandi e infermieri in onco-ematologia pediatrica.

"La Fondazione EcoEridania Insuperabili ha concretizzato progetti bellissimi che speriamo rendano la comunità più coesa e inclusiva", commenta il presidente del gruppo Andrea Giustini.

"Iniziative di solidarietà che arricchiscono il senso di comunità di cui la nostra regione è portavoce", le ha definite il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.



