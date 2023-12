Natale, a S.Margherita Ligure torna il gospel

Come da tradizione, anche quest'anno Santa Margherita Ligure nel periodo natalizio propone un concerto gospel. L'appuntamento, a ingresso libero, è venerdì 15 dicembre 2023 nella chiesa di San Siro alle ore 21:00 con i The Bronx Gospel Choir & Kaylah Harvey.

Kaylah Harvey è la nuova e prorompente Voce della Comunità Nera di New York. Cresciuta nel Bronx si è fatta immediatamente distinguere per la distensione cristallina delle sue doti vocali evidenziate da intense panoramiche timbriche. Si presenta come leader per la prima volta in Italia ed Europa in uno spettacolo preparato come una colonna sonora per un viaggio musicale rallentato dallo scorrere nelle vene e nella mente di quel tempo up.beat fatto di battito di mani e di canti e da una forte comunicazione corporea.



