Genova, premiata prima donna direttrice di macchina su navi

Premiata a Genova, durante la cerimonia di diploma dell'Accademia della Marina Mercantile, Gaia Marconcini la prima ragazza a dirigere una sala macchina all'interno di una nave. Grande soddisfazione per i 163 diplomati, già tutti occupati, all'Accademia della Marina Mercantile di Genova e all'Its riconosciuto tra i migliori d'Italia dal Ministero dell'Istruzione. Un percorso di studi che si è concluso oggi con il "graduation day".

Paola Vidotto, direttore dell'Accademia spiega che gli indirizzi attivati quest'anno sono 18, gli studenti al momento sono 784. Abbiamo ragazzi che vengono da tutta Italia. Le ragazze sono il 9,2% ma sta aumentando il numero della presenza femminile, soprattutto nelle professioni marittime, ufficiale di coperta e di macchina. I numeri, però, sono ancora un po' bassi perché alcuni settori come la cantieristica e il ferroviario, sono ancora percepite come professioni maschili ma nel nuovo corso ferroviario, partito pochi giorni fa, abbiamo finalmente una ragazza, e una anche nella cantieristica". Un istituto di eccellenza, quindi, che fa parte di un percorso virtuoso di collaborazione tra formazione e impresa. "L'accademia della Marina mercantile, così come gli its - spiega l'assessore alla formazione della Regione liguria, Marco Scajola - è una realtà che funziona molto bene. Nel 2023 come fondo sociale europeo abbiamo impegnato più di 5 milioni di euro per tutto il comparto degli Its che danno prospettive e lavoro".



