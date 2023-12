Genova capitale del libro dedica rubrica a giovanissimi

Genova Capitale italiana del libro non dimentica i giovanissimi lettori, ai quali dedica una nuova rubrica appositamente studiata che lega le opere degli autori alle suggestioni che queste ci regalano.

Un'iniziativa che parte da un'idea nata durante la pandemia, con il lancio di Una settimana con… un format per intrattenere i più piccoli con proposte di opere di autori per ragazzi che, grazie all'amore per la lettura, avevano superato momenti d'isolamento o di difficoltà personali. Ad ogni autore viene dunque dedicata una vetrina nel portale Bi.G.Met e sulle pagine Facebook delle biblioteche genovesi.

Il protagonista di questi ultimi giorni del 2023 è lo scrittore Marco Tomatis. Nato nel 1948 a Mondovì, dove tuttora vive, ha insegnato per diversi anni spaziando dalle elementari alle superiori. Da quando ha lasciato l'insegnamento si dedica a tempo pieno alla scrittura e molti suoi libri fanno parte dei percorsi didattici delle biblioteche genovesi. I romanzi che Marco Tomatis presenterà in due video-racconti per la nostra rubrica sono i suoi recenti capolavori: Il cinema (Notes, 2020) e Roberto e le sfidanzate (Giunti, 2020).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA