Deve scontare pena per maltrattamenti in famiglia, arrestato

Un uomo di44 anni che doveva scontare una pena definitiva a 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti in famiglia è stato arrestato in stazione ad Alassio dai poliziotti del Commissariato e dagli agenti della Polfer di Albenga.

Gli agenti hanno fermato e identificato l'uomo che, alla vista dei poliziotti ha tentato di scappare. Grazie alla banca dati gli agenti hanno scoperto che sull'uomo pendeva un ordine di cattura per una pena definitiva, emessa dal tribunale di Savona, di 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti in famiglia.





