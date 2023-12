Cinquantenne sotto locomotore in stazione a Rapallo, gravissimo

Un uomo di 50 anni è stato investito stamani in stazione a Rapallo da un locomotore in manovra. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso al San Martino di Genova. La linea ferroviaria in entrambi e sensi di marcia è stata sospesa fino alle 11,10 con lo stop per due Frecce e 5 treni regionali. Il traffico ferroviario viaggia su un solo binario con ritardi superiori all'ora e mezza. Gli uomini della Polfer stanno svolgendo le indagini per appurare la dinamica



