Arnaldi è lo sportivo ligure dell'anno, premiato a Genova

È Matteo Arnaldi il vincitore del 31/mo premio 'Lo sportivo ligure dell'anno' assegnato ogni anno dalla Regione Liguria agli atleti che si sono particolarmente distinti in ambito nazionale e internazionale.

Il tennista sanremese, 22 anni, insieme ai compagni della nazionale ha recentemente portato l'Italia sul tetto del mondo, vincendo la Coppa Davis a distanza di 47 anni dall'ultima volta.

Attualmente ricopre la posizione numero 44 nel ranking ATP.

L'assessore regionale allo Sport Simona Ferro ha consegnato ai genitori di Arnaldi il prestigioso riconoscimento mentre il tennista ha fatto arrivare un video dall'Australia, dove si sta allenando, per trasmettere la sua emozione e gratitudine alla sua Liguria. "Questo premio ci permette di ripercorrere insieme i principali successi sportivi del 2023 e riviverne le emozioni, oltre a rinnovare la vicinanza della Regione ai suoi atleti più talentuosi e a tutto il mondo dello sport - commenta Ferro -.

Complimenti a Matteo Arnaldi, che ha portato la nostra regione sul tetto del mondo grazie alla storica vittoria in Coppa Davis, e a tutti gli atleti che sono stati menzionati e ci hanno reso ancora una volta orgogliosi di essere liguri. Rinnovo le mie congratulazioni anche ad Alberto Razzetti, che l'anno scorso ha ricevuto il premio e proprio pochi giorni fa ha vinto un oro e due argenti agli Europei di nuoto. La Liguria è piccola, ma dà un contributo immenso allo sport italiano grazie ai successi di tanti campioni che nascono e crescono sul nostro territorio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA