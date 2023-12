Zuppi, con tagli ad accoglienza minori problema per Comuni

"A volte ci sono delle telecronache 'tutta la Finanziaria minuto per minuto' ma io aspetto il risultato. Certamente l'accoglienza dei minori è uno dei problemi più grossi per i Comuni. Sicuramente porterà dei problemi perché è uno dei temi di grande fatica per i Comuni su cui pesa l'accoglienza dei minori non accompagnati che vuol dire garantire a loro un futuro. Aspettiamo almeno la fine del primo tempo". Il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, a margine di un incontro a Palazzo Ducale di Genova, risponde così a un domanda sul possibile taglio dei fondi per l'accoglienza dei minori non accompagnati con più di 16 anni.

"Tutti quanti dobbiamo fare di più: abbiamo tante risorse, abbiamo tante possibilità - conclude - ma anche tanti problemi e come sempre i problemi si risolvono insieme. Aiutare chi ha più problemi di noi a risolverli ci aiuta anche a risolvere i nostri"



