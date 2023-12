Uil pensionati, Regione Liguria finanzi legge su autosufficienza

Sono dati allarmanti quelli emersi dal consiglio regionale Uil Pensionati Liguria che si è tenuto oggi a Genova, con il segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo. Dati che riguardano una regione che ha una presenza di 434.834 anziani residenti over 65, dei quali 80mila hanno più di 80 anni.

"Siamo in una regione che ha dei gap infrastrutturali enormi dove anche il lavoro è tutto molto precario. Noi avremmo bisogno di assicurare il lavoro alle persone e questo non significa fare assistenza. Dobbiamo dare l'opportunità di lavorare, di guadagnarsi quello che serve per vivere quotidianamente e credo che da questo punto di vista abbiamo tanta strada da percorrere - ha spiegato Alba Lizzambri, segretaria regionale Uil Pensionati -. Sappiamo che in Liguria tuttora circa il 40% delle persone sono aiutate dalle famiglie. Spesso dagli anziani con le loro pensioni che tra l'altro in grande maggioranza, oltre il 40%, sono sotto i 1000 euro".

Ma è soprattutto sulla sanità che la Lizzambri punta il dito.

"Il tema della sanità è molto importante per tutti e per i pensionati in particolare: abbiamo bisogno di avere la legge sull'autosufficienza, perché quella nazionale è stata scritta perché era previsto nel Pnrr, ma non è stata finanziata e noi alla regione Liguria chiediamo di finanziarla in qualche modo".

A colpire i pensionati è poi il dato dell'inflazione "Genova guadagna il triste primato di una inflazione al 7,3% rispetto al 7,1 %nazionale, con una spesa annuale di 1590 euro in più per nucleo familiare" spiega il sindacato che sottolinea come a pagarne le conseguenze siano soprattutto le donne.

"E' un enorme problema. È stato calcolato che mediamente le pensioni delle donne arrivano ad essere inferiore anche di 8.000 euro a quelle degli uomini. Perché le donne hanno una carriera discontinua a partire da contratti ballerini come quelli a tempo determinato e perché hanno impegni familiari laddove non arriva il pubblico a garantire i servizi alle persone e alle famiglie.

Sono le donne a sopperire licenziandosi e di fatto facendo il vero welfare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA