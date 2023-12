Incidente mortale sul lavoro stamani a Borghetto Santo Spirito (Savona), dove un operaio è precipitato da una impalcatura. Ancora da chiarire le cause. La tragedia è avvenuta in via De Amicis a metà mattina. Sul posto si sono recati i soccorsi con una ambulanza ma non è stato possibile salvare l'operaio. La vittima avrebbe più di 60 anni.

Sono arrivati anche vigili e funzionari dell'ispettorato del lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA