Mobilità, a Genova nuove 'bike lane' a Sturla e Albaro

Nuove "bike lane" in arrivo a Genova tra i quartieri di Albaro e Sturla. I lavori, già in corso, termineranno entro la metà di gennaio. La conferma è arrivata oggi in consiglio comunale dall'assessore alla Mobilità Matteo Campora in risposta a due interrogazioni sul tema da parte di Nicholas Gandolfo (Lista Toti) e Alberto Pandolfo (Pd).

L'istituzione della bike lane, non una vera pista ciclabile in sede propria ma un percorso individuabile da segnaletica e vernice rossa, è accompagnata da un'ordinanza condivisa con i municipi e con Fiab, Federazione italiana ambiente e bicicletta, di Genova. "Si tratta, per questa zona, di alcune prime azioni di promozione della mobilità sostenibile e ciclabile che hanno, come finalità, quella della sicurezza" dice Campora.

Durante la parte di consiglio dedicata agli articoli 54 si è parlato anche dei percorsi misti ciclo-pedonali tra il Museo del Mare e l'Acquario di Genova. Il consigliere di Fdi Vincenzo Falcone ha fatto notare che la convivenza di pedoni e bici, soprattutto nei giorni più affollati, è problematica e a rischio incidente. "Le norme del codice della strada imporrebbero ai ciclisti - ha ricordato Campora - di fermarsi e portare la bici a mano, quando ci sono molti pedoni lungo la strada, ma chiederemo al nostro ufficio Smart Mobility di valutare la creazione di un percorso ciclabile alternativo in via Gramsci coinvolgendo il municipio competente: ciò anche alla luce della prossima inaugurazione, in zona Darsena, di una nuova velostazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA