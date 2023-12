Acciaierie, sindacato denuncia incidenti per scarsa manutenzione

Rsu e Rls di Acciaierie d'Italia Genova denuncia incidenti sul lavoro nello stabilimento di Cornigliano a causa della scarsa manutenzione. "Mentre la trattativa fra Governo ed Arcelormittal viene rimpallata di settimana in settimana, in stabilimento il tempo non è altrettanto magnanimo e i nodi che vengono discussi senza soluzione fra amministratori delegati, azionisti privati e pubblici, producono i loro effetti nefasti - denunciano in una nota le rappresentanze dei lavoratori - Lo scorso fine settimana si sono verificati a distanza di poche ore un infortunio grave ad un occhio di un collega e la caduta di una pinza e di un rotolo da diverse tonnellate. Tutti eventi iscrivibili alla mancanza di pezzi di ricambio, causata dall'assenza di liquidità e di credito bancario, e alla carenza di personale manutentivo, che malgrado le raccomandazioni del Ministero del lavoro, viene mantenuto in cassa integrazione per ridurre i costi del personale".

"Non sono più soltanto le nostre voci a gridare che non c'è più tempo. Anche i fatti lo dimostrano con sempre maggiore frequenza. Mentre qualcuno non ha la determinazione per decidere, qui in stabilimento rischiamo costantemente la nostra vita" dicono i lavoratori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA