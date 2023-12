Uxoricidio Spezia, il giudice convalida il fermo di Zenucchi

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Massa Carrara Dario Berrino ha convalidato il fermo di Alfredo Zenucchi, bergamasco di 57 anni, accusato dell'omicidio della moglie Rossella Cominotti, 53 anni, avvenuto nella stanza dell'albergo 'Antica Locanda Luigina' a Mattarana (La Spezia) lo scorso 6 dicembre. Zenucchi è assistito dall'avvocato Alberto Rimmaudo.

Il giudice adesso dovrebbe confermare la propria incompetenza e passare il fascicolo alla procura della Spezia. Alfredo Zenucchi sarà trasferito oggi stesso nel carcere della Spezia. Il gip di Massa infatti ha trasferito il fascicolo al pm che lo invierà alla procura della Spezia, competente per territorio. L'avvocato Rimmaudo ha chiesto che Zenucchi venga detenuto in una sezione protetta per evitare che si faccia del male. Nel carcere di Massa infatti l'uomo si trovava sorvegliato a vista in una cella singola. Durante l'udienza, Zenucchi ha confermato al giudice toscano quanto già detto nel primo interrogatorio.

Sequestrati in edicola Cremona cellulari e pc

I carabinieri di Cremona hanno sequestrato tre cellulari e un computer portatile all'interno dell'edicola di proprietà di Alfredo Zenucchi e Rossella Cominotti, che è stata perquisita. Lo ha confermato l'avvocato di Zenucchi Alberto Rimmaudo cui lo stesso Zenucchi ha mostrato il decreto di sequestro che gli è stato recapitato in carcere. I materiali informativi e i cellulari verranno esaminati dai consulenti della procura di Massa e dal perito che sarà nominato per la difesa

Legale, 'sparito' da verbale taglio sul polso

C'è un piccolo giallo nella vicenda di Alfredo Zenucchi e Rossella Cominotti, 'giallo' che riguarda il verbale del medico legale che ha eseguito la ricognizione esterna del cadavere della donna. Una "stranezza - ha detto l'avvocato Alberto Rimmaudo che difende Zenucchi - che andrà chiarita". Il legale che ha avuto accesso al fascicolo d'indagine ha notato che il medico legale "nel constatare il decesso di Rossella Cominotti parla di 'sgozzamento' ma non del taglio sul polso destro che invece Zenucchi ricorda come molto profondo e visibile. Quel 'taglio' sembra sparito dal verbale". L'autopsia, che sarà affidata domani dal magistrato della Spezia, dovrà chiarire dunque anche questo aspetto. Intanto l'avvocato Rimmaudo sta cercando di convincere Zenucchi a nominare un consulente di parte che lo aiuti nella difesa. "Il mio assistito sembra quasi non volersi difendere - ha detto Rimmaudo - Lui vuole morire".



