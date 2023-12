Su A10 tra Savona e Varazze 9 km di coda per un incidente

A causa di un incidente, sono segnalati 9 chilometri di coda nell'autostrada A10 nel tratto compreso tra lo svincolo dell'A6 a Savona e lo svincolo di Varazze in direzione Genova. Lo comunica Autostrade per l'Italia. L'incidente è avvenuto in un tratto a doppio senso di marcia determinato dai cantieri autostradali. L'uscita consigliata per chi proviene da Ventimiglia è Albisola. L'incidente ha provocato 6 chilometri di coda tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. L'uscita consigliata provenendo da Genova è Varazze.

L'incidente, secondo quanto appreso, è stato innescato da una bisarca che, probabilmente per una distrazione, ha tamponato il camion che lo precedeva. Al momento dell'urto, l'auto che si trovava sopra la cabina di guida della bisarca si è sganciata dai fermi di sicurezza ed è precipitata davanti alla bisarca stessa, ancora in movimento. L'auto è finita sotto le ruote della bisarca che ha tamponato il camion. Al momento del tamponamento, l'auto che seguiva la bisarca non ha potuto evitare lo scontro con la parte posteriore del grande mezzo: ha tamponato ed è stata tamponata a sua volta da un terzo Tir.

Difficili e complesse sono state le operazioni di recupero dell'auto finita sotto le ruote anteriori della bisarca e dell'auto finita tra la bisarca e il terzo tir.

Nessun ferito è stato segnalato. L'incidente è stato risolto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA