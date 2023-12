S.Margherita Ligure, ok a progetto esecutivo lavori cimitero

Terminato l'iter progettuale amministrativo, i lavori di manutenzione del cimitero centrale di Santa Margherita Ligure sono pronti a partire. Nei giorni scorsi l'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo. Si tratta di un primo lotto di interventi di ripristino (del valore di oltre 149 mila euro su un totale di lavori da eseguire per una cifra complessiva di 455 mila euro reperiti sul bilancio comunale) Successivamente è stata analizzata la situazione di degrado delle gallerie monumentali laterali private che rappresentano il patrimonio storico ed artistico del cimitero.

Naturalmente non si è valutato lo stato di degrado di ogni singola tomba, bensì lo stato di conservazione delle zone di comune passaggio e quindi le pavimentazioni, l'intradosso delle volte di copertura, le colonne e le semicolonne. Sono state analizzate poi la cripta sottostante l'altare ottagonale, la pavimentazione soprastante, la situazione relativa al nuovo ossario che dovrà essere trasformato in loculi e infine i cielini, i frontalini, i pilastrini e la ringhiera delle passerelle e i prospetti. In ultimo è stata analizzata la situazione di ammaloramento avanzato dovuto all'umidità di risalita e di spinta delle gallerie inferiori interne.

"Il cimitero cittadino di via Dogali presenta delle criticità strutturali dovute a una carenza ultraventennale di manutenzioni di grande portata - spiega il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni - Intervenire in un luogo così sensibile non è facile soprattutto per ciò che rappresenta a livello spirituale e simbolico. Sui cimiteri cittadini abbiamo lavorato molto sia in termini organizzativi e gestionali, penso alla digitalizazzione delle sepolture, sia in termini strutturali con lavori di manutenzione straordinaria e di ampliamento, come i lavori in partenza a San Lorenzo della Costa. Anche questo intervento nel cimitero centrale rappresenta un punto cruciale del nostro impegno nei confronti del ricordo e del rispetto per i nostri cari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA