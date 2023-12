Premio 'Ivo Chiesa' a Glauco Mauri e Le Pera

Glauco Mauri, Cristina Parku, Serena Sinigaglia, Leo Muscato, Peeping Tom, Es Devlin, Tommaso Le Pera, Siro Ferrone, Carla Signoris, Davide Iodice. Sono questi i vincitori della quarta edizione del "Premio Internazionale Ivo Chiesa - Una vita per il teatro", cui si aggiungono il premio speciale del presidente di giuria, che Gad Lerner ha assegnato alla memoria dell'attore palestinese Abraham Saidam, vittima dei bombardamenti a Gaza, e il premio speciale del presidente del Teatro Nazionale di Genova, consegnato da Alessandro Giglio ad Angelo Pastore, che ha diretto il Teatro Nazionale di Genova dal 2015 al 2019.

Guidata dal presidente Gad Lerner, coordinata dal drammaturgo del Nazionale di Genova Andrea Porcheddu, la giuria ha premiato Glauco Mauri nella categoria "Maestri della scena", mentre la giovane attrice calabrese-ghanese Cristina Parku ha ottenuto il "Futuro della scena". Per la regia la giuria ha indicato Serena Sinigaglia per la prosa e Leo Muscato per la lirica. Per la coreografia il premio è andato a Peeping Tom, per la scenografia a Es Devlin, per i "mestieri della scena" a Tommaso Le Pera. Il premio "Museo dell'attore" è stato assegnato a Siro Ferrone, il "Città di Genova" (dedicato a Carlo Repetti) a Carla Signoris, quello intitolato alla Scuola e dedicato a Marco Sciaccaluga a Davide Iodice. Infine i due premi speciali, da parte del presidente del Teatro Nazionale a Angelo Pastore, e da parte del presidente della Giuria Gad Lerner a Saidam: "Abraham Saidam - ha detto Lerner - avrebbe dovuto debuttare con la sua compagnia al 'Delfino' di Milano. Il giorno in cui sarebbero dovuti atterrare a Milano per le prove il 15 ottobre scorso è arrivata la notizia che Abraham era morto con tutta la sua famiglia in un bombardamento israeliano nella striscia di Gaza".



