Piaggio Aero, riaperti termini per presentazione offerte

Con un avviso a pagamento che verrà pubblicato domani su alcune testate finanziarie, i commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti rendono noto di aver formalmente riaperto i termini per la presentazione di offerte definitive e vincolanti per l'acquisto di tutti i complessi aziendali che fanno capo alle due società in amministrazione straordinaria. Secondo l'annuncio i commissari, sentito il comitato di sorveglianza e dopo aver ricevuto autorizzazione dal Mimit hanno infatti deciso di rimettere in termini tutti i soggetti interessati a presentare, o a integrare, le loro offerte definitive e vincolanti. Tali offerte, si legge ancora nell'avviso, "dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 (ora italiana) del giorno 30 gennaio 2024".

Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, entrambe in amministrazione straordinaria, operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Il Gruppo è attivo nei business velivoli e motori. Il primo è dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di velivoli civili e militari e comprende le attività di customer service. Il business motori è invece dedicato alla costruzione e manutenzione di motori aeronautici.



