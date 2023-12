Palazzo Ducale di Genova, la nuova direttrice è Ilaria Bonacossa

È Ilaria Bonacossa, 50 anni, critica d'arte specializzata in arte contemporanea, la nuova direttrice di Palazzo Ducale di Genova. Su di lei è ricaduta la scelta del consiglio direttivo della fondazione. Bonacossa ha superato per punteggio l'altro nome ancora in lizza, quello di Alessandro Bollo.

Dopo l'addio burrascoso di Serena Bertolucci, il bando di selezione ha visto numerose candidature. Bonacossa aveva già lavorato a Genova, curatrice del museo di arte contemporanea Villa Croce di Genova tra il 2012 e il 2016. È direttrice di Artissima a Torino e curatrice della Fondazione Rebaudengo sempre nel capoluogo piemontese.

Inizialmente aveva escluso di essere tra i partecipanti al bando, poiché già direttrice, per nomina del ministero della Cultura, del Museo nazionale di arte digitale di Milano. Ad ogni modo il bando del Ducale non esclude la somma di incarichi.





