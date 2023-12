Operaio cade da parete rocciosa lungo Aurelia a Arenzano

Infortunio sul lavoro questa mattina lungo l'Aurelia nei pressi di Arenzano. Un operaio di circa 40 anni ha perso l'equilibrio mentre lavorava in parete a una altezza di 20 metri. L'uomo, che era legato alle corde di sicurezza, ha sbattuto la testa contro la partee rocciosa. Sul posto sono arrivati il personale del 118, con l'automedica, e l'elicottero dei vigili del fuoco. L'operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Per ricostruire la vicenda e per capire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza indagano gli ispettori della Asl3.





