Con "My name is Luca, ballata per Vialli" l'omaggio di Genova

Una serata per "festeggiare" Gianluca Vialli ad un anno dalla sua prematura scomparsa.

L'evento andrà in scena lunedì 8 gennaio alle ore 21 al Teatro Carlo Felice di Genova. Voluta dalla Fondazione Vialli e Mauro proprio per celebrare Vialli, la serata benefica "My name is Luca. Ballata per Vialli" sarà l'occasione anche per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto "Momals: monitoraggio e analisi multi-omica della SLA", dei centri clinici NeMO di Milano e Arenzano (GE).

"Luca non si commemora, si festeggia. L'8 gennaio sarà una festa per Luca. Vogliamo mettere in scena, le amicizie, i gusti, i divertimenti di Gianluca attraverso persone che lo conoscevano, ma soprattutto persone che non lo conoscevano-ha raccontato Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus-. Ci saranno artisti che faranno delle performance con Luca come filo conduttore. Ci sarà la famiglia di Luca, Katherine con Olivia e Sofia e ci sarà la famiglia di Cremona, quindi i genitori, i fratelli e la sorella e poi ci sarà Genova, la cosa più importante, ci sarà la sua città. Lui ha vissuto tanto a Torino e a Londra però non sbaglio a dire che Genova era la città di Luca" . A condurre la serata Ilaria D'Amico e Tommaso Labate, che daranno ritmo alle tante voci del racconto, rievocando in maniera suggestiva le tre grandi direttrici della vita di Gianluca: il calcio, la musica e le relazioni umane. Il tutto nel segno di quello che è stato forse il suo principale "talento" negli ultimi vent'anni: un'intensa attività di raccolta fondi per la ricerca sulla Sla e il cancro. "Siamo felici e orgogliosi che Genova possa ospitare uno spettacolo, unico evento ufficiale in Italia, in ricordo del campione Gianluca Vialli. Ma Vialli era molto di più: un uomo che si è sempre impegnato a sostenere le persone in difficoltà di fronte alle sfide della vita. Regione Liguria sosterrà i progetti benefici per cui Vialli si era impegnato tramite la sua fondazione, in particolare quello per la ricerca sulla Sla" ha aggiunto il presidente della Regione Giovanni Toti.



