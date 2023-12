A palazzo Tursi premiati i giovani talenti di Genova

Quinta edizione per Talenti di Genova, l'iniziativa nata nel 2019 per dare visibilità e riconoscimento ai cittadini che si sono distinti nel corso dell'anno e che hanno dimostrato particolari capacità in diversi settori. Le giovani eccellenze di Genova sono state premiate nel pomeriggio nel Salone di rappresentanza di palazzo Tursi alla presenza del sindaco Marco Bucci. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba, l'assessore alle Politiche per i giovani Francesca Corso e Manuela Arata, advisor del sindaco per l'Innovazione e la Tecnologia e coordinatore del comitato per la valorizzazione dei Talenti di Genova.

"Genova è da sempre un'autentica fucina di talenti dove creatività, passione innovazione ne sono il tratto distintivo - ha commentato Cassibba - e sono contento esista questo importante riconoscimento, di cui ringrazio gli organizzatori, mirato a celebrare e sostenere l'eccellenza dei giovani che, amo ripetere, sono già ora il futuro della nostra città. I ragazzi premiati oggi hanno dimostrato impegno e hanno raggiunto risultati straordinari nel loro settore: spero possano essere un esempio per tutti coloro che aspirano a eccellere nelle loro rispettive aree di competenza: la forza di una città risiede anche nella capacità di celebrare e coltivare i propri talenti".

"Questa iniziativa è nata per raccontare la storia di giovani eccellenze e premiare queste persone talentuose, in grado di capitalizzare anche le esperienze vissute all'estero per poi fare ritorno a Genova - ha sottolineato Corso - Voglio quindi complimentarmi con i ragazzi presenti oggi, per nascita o adozione legati alla nostra città, e mi auguro che la loro passione e le loro eccezionali capacità possano essere di esempio per tutti i giovani".

Hanno ricevuto il premio Fabio Accorrà per la fotografia, l'attore Andrea Dodero. la giornalista Silvia Isola, la soprano Benedetta Torre, e gli atleti Michela Braga (boxe), Simone Porro (pallavolo), Marco Dogliotti e Alessio Cindolo (vela), Klaudio Agaj (nuoto). Premiato anche il liceo Pertini Vocal Ensemble per il coro degli studenti.



