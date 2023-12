A Liguria Digitale il premio 'Industria Felix'

"Performante a livello gestionale, affidabile finanziariamente e anche sostenibile" È con questa motivazione che Liguria Digitale è stata insignita del "Premio Industria Felix - L'Italia che compete", classificandosi fra le 196 aziende italiane più competitive per quanto concerne il bilancio 2021, l'ultimo disponibile per un'analisi complessiva.

La performance ottenuta da Liguria Digitale, analizzata da Cerved tramite un algoritmo di bilancio e rating finanziario, ha permesso all'azienda in-house di Regione Liguria di essere premiata fra le imprese partecipate a maggioranza pubblica, confermando così anche a livello nazionale l'ottimo risultato ottenuto lo scorso marzo a livello regionale, quando Liguria Digitale risultò la "Migliore impresa del settore servizi innovativi" con sede in Liguria.

"Questo nuovo riconoscimento conquistato da Liguria Digitale - ha detto il governatore ligure Giovanni Toti - non fa che confermare l'ottima gestione, anche finanziaria, che ne ha contraddistinto la conduzione in questi anni. Siamo di fronte a un'azienda che, sotto ogni punto di vista, rappresenta al meglio lo spirito imprenditoriale e innovativo di una Liguria che, mese dopo mese, conferma il suo costante trend di crescita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA