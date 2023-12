A fuoco materasso in casa a Sestri Ponente, un intossicato

Un incendio è divampato la scorsa notte in via Raimondo Amedeo Vigna, a Sestri Ponente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore. Il proprietario dell'appartamento, un uomo di 54 anni, è rimasto intossicato ed è stato portato in ospedale dopo essere stato soccorso dal personale del 118. Non sono ancora chiare le cause del rogo che sembrerebbe essere partito dal materasso. L'appartamento è stato dichiarato inagibile visto i danni ingenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA