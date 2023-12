La cugina, 'impossibile che Rossella pensasse al suicidio'

La cugina di Rossella Cominotti, uccisa alla Spezia dal marito Alfredo Zenucchi, ha chiesto di "vedere la lettera" con cui la donna avrebbe espresso l'intenzione di volersi suicidare insieme al coniuge. Lo riporta 'Il Secolo XIX' citando la cugina Nicoletta Belletti, che è stata la prima a lanciare un appello via Facebook sulla scomparsa della coppia. "Voglio vedere la lettera, conosco la sua scrittura e so come si esprimeva", motiva Belletti. "Lei era solare, impossibile che pensasse al suicidio" aggiunge sottolineando che il marito "invece era sgradevole".



