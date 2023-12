Incendio distrugge portone della basilica dei Fieschi a Cogorno

Un incendio probabilmente doloso ha distrutto un portone laterale della storica basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno nel levante della Città metropolitana di Genova. Una chiesa costruita nel 1244 su mandato del pontefice Innocenzo IV.

L'allarme è stato lanciato da un abitante della zona. I vigili del fuoco di Chiavari sono riusciti a domare le fiamme anche se il portone storico in legno è andato distrutto.

L'intervento dei vigili del fuoco è poi continuato all'interno della basilica per aspirare fumi e ceneri.

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante competenti per territorio stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza dell'edificio per identificare gli autori del gesto.



